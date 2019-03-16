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Разденьтесь — вы в эфире: Никита Ломакин

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Никита Ломакин - музыкант, о котором есть что рассказать. В 8-летнем возрасте вместе с другом съел запеченную змею, варил зелье из сколопендр. В детстве мечтал стать директором пивзавода, или архитектором. Не знает точно какой он национальности. В одном из интервью назвал себя "каким-то хачем". Ломакина останавливала полиция, чтобы проверить в связях с террористами. Во время заграничных путешествий плавал с африканскими акулами и покорял скандинавские горы. В Норвегии остался без денег и чуть не погиб. Певца спасла прихваченная водка, которую продавал местному населению. Сам Ломакин спиртного не употребляет вообще, мало ест, спит, но не пропускает ни одного занятия в спортзале.

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