Обзор трендов в технологиях

Супермаркеты без касс, пластырь, который анализирует состояние здоровья, воздушное такси и даже младшая сестра работа Софии! О будущем, которое уже наступило, узнаете из обзоров трендов в технологиях!

В Японии тестируют магазины без касс

Вероятно, каждый из нас, находясь в очереди супермаркета, задавался вопросом: "Почему вместо четырех касс работает только одна?". В Японии Seven-Eleven Japan, сеть круглосуточных минимаркетов и производитель электронной продукции компания NEC разработали систему расчета без кассиров. Тестируют технологию на собственных сотрудниках. Камера фиксирует лицо всех работников NEC, которые заходят в магазин. Покупатели используют сканер для считывания штрих-кода на товарах, которые они хотят приобрести. А еще одна камера сканирует лицо на выходе. Деньги автоматически списываются со счета покупателя. Легко и быстро!

Германия и Швейцария разработали воздушное такси

Относительно просто и быстро. Владельцам автомобилей, которые ездят по Киеву, эти слова не знакомы. Причина – пробки, которые утром, вечером во время ливней и снегопадов парализуют столицу Украины. Руку помощи Киеву, и всем мегаполисам мира, протягивает швейцарцы – там работают над концепцией летающего такси. Идея пришла в голову работникам местной федеральной железной дороги. Разработчики отмечают, что благодаря этой технологии пассажиры смогут быстрее преодолевать расстояния между аэропортами и вокзалами или между удаленными районами. В реализации идеи железнодорожникам помогает немецкая компания Lilium, она уже имеет прототип воздушного транспорта, который может преодолевать расстояние 300 километров в час.

"Пластырь", который определяет состояние здоровья и вводит лекарства

Трендовой темой для разработчиков всего мира было и остается здоровье. Узнать информацию об организме с помощью пластыря? Без проблем! Команда исследователей из Северо-Западного университета штата Иллинойс, разработали прибор, который сообщает о состоянии здоровья, анализируя ... пот. Он напоминает разрисованный медицинский пластырь. Через микроскопические отверстия пот попадает в устройство и распределяется по резервуарам, оснащенных тест-полосками, которые измеряют уровень молочной кислоты, глюкозы и хлоридов. Результаты можно считывать через специальное приложение для смартфона. Это позволяет выявить диабет. А другая подобная разработка, но уже южнокорейских ученых - пластырь, который реагируя на показатели, еще и вводит инъекцию инсулина при необходимости.

Усовершенствованный "Тамагочи" для спасения живых существ

Кстати, украинские разработчики также не отстают! Помните, как на рубеже 2000-х едва не каждый ребенок имел при себе тамагочи? Украинские программисты создали мобильное приложение Animar, который возвратит нам усовершенствованную версию игрушки, которую полюбили миллионы людей по всему миру. В приложении можно выбрать одного из воспитанников: тигра, панду, слона, морского котика или пингвина. Пользователь должен заботиться о любимце - кормить и поддерживать в форме. Можно снимать фото и видео с тамагочи и делиться ими в соцсетях. С помощью программы разработчики хотят привлечь внимание к угрозе исчезновения более 40% биологических видов на планете.

"Сестра" работа Софии - развлечение и обучение

Ну а в конце нашего топа – немного о робототехнике! Hanson Robotics представила сестру работа Софии. Да, не послышалось! Разработку назвали Little Sophie и она предназначена для обучения детей в возрасте от 7 до 13 лет. Маленькая София может ходить, разговаривать, петь, играть в игры и даже шутить. Также робот имеет подключение к базе учебников Академии AI Hanson. Разработчики уверены, что Маленькая София будет вдохновлять детей на учебу по средствам безопасного и интерактивного опыта взаимодействия с роботом. Над Маленькой Софией работала большая команда инженеров, робототехников, дизайнеров и экспертов по искусственному интеллекту.

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