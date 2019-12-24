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24 декабря • обновлено в 19:26
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Россия заявила, что не может достроить "Северный поток-2": комментарий эксперта

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Эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук в прямом эфире на ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал заявления россиян о том, что у них нет возможности достроить "Северный поток-2".

"Действительно ситуация не такая оптимистичная для компании, которая занимается строительством "Северного потока-2". Но на самом деле компании, которые являются участниками этого проекта, они уже заключили договоры, в которых идет речь о поставках конкретных объемов газа посредством этоого газопровода. Поэтому говорить о годах я бы не стал. Это просто может занять время до 3 квартала, оптимистичный вариант - 1 квартал. Это могут быть компании, которые не включены в санкции США, просто посредники, например из стран третьего мира. Эти компании фактически будут заказчиком работ, а фактически выполнять строительтво будут те же люди, те же исполнители, что и сейчас", - заявил Корольчук.

"Китайцы, например, не боятся санкций США. А ведь осталось всего 160 км "Северного потока-2" проложить. Если действительно хотели ввести действенные санкции, то надо было их вводить год назад, а не сейчас. К сожалению, мы прсто являемся свидетелями перетягивания газового каната между РФ и США, которые борются за рынок Китая, который в свою очередь намерен наращивать поставки газа через российский поток "Сила Сибири", - добавил эксперт.

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