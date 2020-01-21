Роль Греты Тунберг очень существенна: эксперт о форуме в Давосе

Генеральный секретарь Независимого антикоррупционного комитета по вопросам обороны Украины (НАКО) Елена Трегуб в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущего "Итогов" Вадима Колодийчука.

Она прокомментировала, как проходит первый день Международного форума в Давосе.

"Персонажи, которые привлекают наибольшее внимание масс-медиа, они также привлекают наибольшее внимание в кулуарах. Это Дональд Трамп, это шведская активистка Грета. Сегодня вот, как я слышала, когда ходила по Давосу, чаще всего упоминали Трампа", - отметила Трегуб.

Она также рассказала, как на форуме относятся к Грете Тунберг.

"Это, конечно, интересный эпизод, такая театральность. Которая, в принципе, и ожидалась. Но действительно по поводу климата, тут первый раз за все время глобальные риски, которые опубликовал Всемирный экономический форум, включили в себя только вот тот призыв, который касается экологии. Такого раньше не было, говорили больше об экономике, о бедности, конфликтах. А сейчас фактически эти глобальные риски – результат опроса экспертов, влиятельных людей. И это означает, что такое общественное глобальное мнение сформировалось, что экология действительно является самой большой проблемой современности. И роль шведской активистки в этом большая", - заявила Трегуб.

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