Родину-Мать декоммунизируют: глава института национальной памяти

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Анны Нитченко и Дениса Похилы.

Он прокомментировал процесс декоммунизации в Украине и высказался по поводу демонтажа советской символики с Родины-Матери.

"Первое, что надо сказать - это возможно. Более того, это должно быть сделано по закону об осуждении коммунистического режима. Это ряд процедур и юридических, и технических, которые нужно выполнить. Здесь нужно меньше хайпиться, так же как с героями. Это просто нужно сделать", - заявил Дробович.

Он пообещал снять герб Советского Союза со щита Родины-Матери до конца своей каденции.

Также гость высказался по поводу переименования городов и улиц, а также стоит ли оставлять звание город-герой в Украине.

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