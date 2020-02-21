РФ расшатывает ситуацию в Украине: Мирослав Гай

Ветеран АТО Мирослав Гай в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL.

Он прокомментировал события на Донбассе и протесты против эвакуации украинцев в Новых Санжарах.

"Давайте разбирать внутренние и внешние факторы. В условиях войны Украина постоянно подвергается действию информационно-психологических операций. Когда РФ видит проблемную тему, они автоматом включаются, потому что это повод расшатать ситуацию в стране. Можно уничтожать страну вот таким методом, создавая панику, подрывая авторитеты", - отметил Мирослав Гай.

Он добавил, что в российских и мировых СМИ Новые Санжары уже звучат в негативном контексте. Украинцев показывают как народ, не имеющий эмпатии и не желающий поддерживать собственных сограждан.

"А теперь посмотрим, в каких условиях этих людей разместили... Это ужас! За месяц можно было отдельный городок поставить, можно было в международные организации обратиться", - добавил ветеран АТО.

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