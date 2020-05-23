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23 мая • обновлено в 08:50
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Рейдеры от ФГИУ: наступление на облэнерго! (спецтелепроект "Шаровая молния" №4)

● Куда исчез премьер Гончарук и который роковой подпись "Леша-самокат" поставил в последний день правления?

● Чьи аферы полиция расследует в Фонде госимущества и куда от него ведет золота стометровка?

● Кто остановит всеукраинский тур титушек и захвата государственных облэнерго?

● Кого боится министр юстиции и где прячутся "черные" регистраторы?

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Вам уже выключили свет? А! Вы еще не видели новых платежек за электроэнергию ?! Все государственные областные энергокомпании власть отдает олигархам.

Рубильники от шести регионов Украины - в руках спекулянтов, которые только и мечтают как нажиться на человеческом горе.

От псевдо-карантина через короновирус - к отключению света из-за рейдерских нападениях на облэнерго и их прихватизации. Ну какой смысл во время карантина при практически обвале курса акций по всему миру продавать за бесценок энергогенерирующие компании-монополисты целых областей: Харьковская область, Хмельницкая, Николаевская, Тернопольской, Запорожье и Черкасская ?! Черкассы с ужасом ждут нового нападения на областную энергокомпанию. Три года назад ее захватывали три десятка до зубов вооруженных титушок. К этому же готовится и Харьков. Против раздерибанят центральной властью последних шести государственных облэнерго встал не только руководство предприятий и трудовые коллективы, но и власть на местах. Областные и городские руководители называют аферой действия Фонда госимущества, а Министра юстиции зовут на выход за крышевание "черных" нотариусов и регистраторов.

От премьер-министра и председателя Фонда госимущества - к начальнику райотдела и простого полицейского: тотальная продажность чиновников-оборотней убивает Украины изнутри скорей, чем война извне. Власть забирает у государства последние ее энергокомпании, от которых зависит жизнь шести областей, всех размещенных там стратегических предприятий и главное миллионов человек. За родных избирателей против власти появились даже депутаты провластной слуги народа.

Сначала правительство Гончарука, а теперь шныряли отдал государственные энергоцентры на разрыв рейдерам. Чтобы обесценить областных монополистов перед их приватизацией и продать за бесценок провластным олигархам. А уже потом доить народ заоблачными платежами и собирать пенку на сотни миллионов. Одно только Хмельницкоблэнерго - прибыльное среди всех государственных, имеет на своих счетах 86000000 гривен прибыли, на которые бросили глазом рейдеры от Гончарука-шныряли и Фонда госимущества.

Защитить многолетние достижения предприятия от разрушения и хищения, а родной трудовой коллектив - от чисток и массовых увольнений берется сам руководитель. И ради прекращения давления соглашается таки получить решение о его освобождении от должности. Для чего прибывает в столицу и весь рабочий день прямо на крыльце выслушивает сказки коррупционеров Фонда госимущества. Только оказывается, что протокол о его увольнении - незаконный, поскольку подписанный двумя чиновниками-самозванцами, в Фонд госимущества прибывает полиция и принимает заявление на его руководство.

Дерибан шести государственных областных энергокомпаний останавливает Независимый профсоюз энергетиков Украины. Президенту официально выдвинут ультиматум: либо правительство и Фонд госимущества оставляют руководителей облэнерго на местах, или всей стране придется готовиться к полномасштабной энергетического кризиса.

Пожаловаться Фонда госимущества с тотальной сменой руководителей государственных облэнерго, как выяснили информационное агентство "Новости Украины", осуществляется в абсолютно незаконным способом. Фонд государственного имущества заставляет членов наблюдательных советов областных энергопредприятий сложить полномочия и вместо них заводит самозванцев, которые принимают нужно Фонда решения об увольнении действующего руководителя любого облэнерго и назначения темной лошадки, главная задача которой к приватизации областного энергоцентра не оставить от него и камня на камни . Такая вакханалия не на шутку возмутило Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, которая следит за работой всех украинских акционерных обществ. Фонд госимущества официально предупреждены: замена члена наблюдательного совета-представителя акционера возможна только в период осуществления им своих полномочий.

Менее чем за год властвования в Украине СЭ-команда перешла к политике лжи и очковтирательства. Глава государства дарит вышиванки несуществующем Президенту Канады, где такой должности вообще не существует! Кабинет министров во время карантина правой рукой запрещает менять руководство государственных и особенно стратегических предприятий, а левой - позволяет подшефном ему Фонда госимущества обезглавливать государственные областные энергокомпании за своим стране и провоцировать рейдерские нападения на региональные энергоцентры с отключением тока целым областям и неизбежным повышением цен на электроэнергию для всех предприятий и населения.

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Автор
Олег Дейнека, Валерий Товмач
Темы
Спецтема СПЕЦРЕПОРТАЖ
Персоны
Денис Малюська Денис Шмыгаль Алексей Гончарук
Место
Украина
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