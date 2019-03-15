Расстреляли людей в мечетях и больницы: Obozrevatel News в 10:00 от 15.03.2019

Расстреляли людей в мечетях и больнице

По меньшей мере сорок погибших и десятки раненых. В городе Крайстчерч, в Новой Зеландии, террористы расстреляли две мечети и больницу. Очевидцы говорят: нападающие, в основном, целились в детей. Стрельба продолжалась около двадцати минут.

США передадут Украине катера Island

Соединенные Штаты передадут Украине еще два патрульных катера класса Айленд. По словам командующего Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе генерала Кертиса Скапаротти, Пентагон хочет усилить украинский военный флот.

Плата за коммуналку по неиспользованной субсидии

Украинцы, которые не использовали субсидию, должны платить меньше - за февраль и март. Это касается средств, которые начислялись еще на счета поставщиков коммунальных услуг. В Министерстве социальной политики говорят – если в предыдущих месяцах у граждан были переплаты или неиспользованная субсидия - они имеют право платить меньше – ровно на сумму неиспользованной государственной помощи.

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