Главная Новости
12 ноября • обновлено в 15:53
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Рассмотрение вопроса о рынке земли убрали с повестки дня ВР Украины

76
Читать материал на украинском

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что рассмотрение законопроекта о рынке земли убрали из повестки дня 12 ноября, поскольку на него уйдет весь пленарный день.

Для обсуждения этого вопроса, по его словам, фракция готовит отдельное заседание, пишет "РБК-Украина".

"Завтра с повестки дня закон о земле, возможно, сняли, так как завтра 11 или 12 важных законопроектов. В связи с этим и перенесли. Рассмотрение законопроекта о рынке земли займет весь день", – пояснил он.

Арахамия предположил, что упомянутое заседание фракции может состояться в среду, 13 ноября.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что законопроект о рынке земли в Украине резко сняли с повестки дня в Верховной Раде. Причиной назвали разногласия внутри "Слуги народа".

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Бурчук LIVE" на OBOZREVATEL.

Темы
Бурчук LIVE Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости