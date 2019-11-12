Рассмотрение вопроса о рынке земли убрали с повестки дня ВР Украины

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что рассмотрение законопроекта о рынке земли убрали из повестки дня 12 ноября, поскольку на него уйдет весь пленарный день.

Для обсуждения этого вопроса, по его словам, фракция готовит отдельное заседание, пишет "РБК-Украина".

"Завтра с повестки дня закон о земле, возможно, сняли, так как завтра 11 или 12 важных законопроектов. В связи с этим и перенесли. Рассмотрение законопроекта о рынке земли займет весь день", – пояснил он.

Арахамия предположил, что упомянутое заседание фракции может состояться в среду, 13 ноября.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что законопроект о рынке земли в Украине резко сняли с повестки дня в Верховной Раде. Причиной назвали разногласия внутри "Слуги народа".

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