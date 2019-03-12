Расследование коррупции в оборонпроме: Obozrevatel News в 11:00 от 12.03.2019

Расследование коррупции в оборонпроме

Журналисты опубликовали финальную часть расследования о схемах на оборонке. Согласно материалам СМИ - все следственные органы, которые должны были расследовать хищения в оборонном секторе, знали о кражах, но отказывались начинать расследование, потому что им давали за взятки.

Забор на границе с Россией

Латвия завершила строительство забора с колючей проволокой на границе с Россией. Длина ограждения – 93 километра, высота – почти 3 метров. Возводить забор начали еще 4 года назад. Далее планируют строительство дополнительных заграждений.

Правительство выделило деньги для школы

200 млн гривень на оборудование кабинетов по математике и естественным наукам в школах выделило в этом году правительство. В школах по всей стране тяжелая ситуация с оборудованием. Поэтому школьники теряют интерес к физике, математике, химии и целого ряда предметов. И как следствие – количество абитуриентов в вузах ежегодно уменьшается.

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