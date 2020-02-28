Расчленение России и новый премьер в Украине: прогнозы экспертов

Николай Томенко, общественный и политический деятель, лидер Общественного движения "Родная страна" в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Он прокомментировал противостояние Турции и Сирии, а также кто сможет заменить господина Гончарука в кресле премьер-министра Украины.

К их разговору присоединился российский общественный деятель Александр Подрабинек, который дал комментарии по поводу заявления советника президента Турции Месута Хакки о том, что Россия будет расчленена вследствие турецкой мести.

"Думаю, к таким выражениям вряд ли можно относится серьезно. И в Кремле, и в Турции, и в международном сообществе – не думаю, что серьезно воспримут это заявление господина Хакки. Мне кажется, это не та риторика, которая может присутствовать в международных отношениях в 21 веке", - заявил Подрабинек.

Он также высказал предположение, что военный конфликт между двумя государствами будет происходить, но только на территории Сирии.

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