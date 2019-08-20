Путин сейчас изучает Зеленского, но уже применяет давление: военный эксперт

Руководитель центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что активность, которую Путин проявляет по отношению к Зеленскому, объясняется тем, что он изучает ситуацию.

Эксперт отметил, что Путин уже начал использовать тактику давления, которую можно заметить в его высказываниях о Зеленском и во время двух телефонных разговоров, которые уже состоялись между двумя президентами. Но, прежде всего, по словам Мусиенко, Путин изучает своего визови. Он назвал такое поведения президента РФ "ФСБшно-КГБшною тактикой". Путин сейчас составляет себе психологический портрет Зеленского, чтобы понимать, где можно на него нажать, а где нужно говорить с осторожным оптимизмом.

После появления официальных пресс-релизов телефонных разговоров двух президентов стало понятно, что Путин настаивает на федерализации и всех тех условиях, которые он озвучивал и предыдущему президенту, отметил Мусиенко. Он считает, что Путин использует "эффект заезженной пластинки" и просто повторяет все то же самое, что говорил Порошенко.

Встречи Макрона с Путиным эксперт назвал логичными и прогнозируемыми, поскольку в последние годы Франция, как и Германия, проводит курс на сближение с Россией.

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