Когда земля станет товаром?

Ее не продают 18 лет.

Мораторий на продажу земли в Украине действует с начала нулевых. И с тех пор открыто землю не покупают и не продают. Впрочем, на самом деле рынок сельхозземли функционирует - в тени. Так, сейчас новое украинское правительство решило открыть земельные торги.

Проект закона о снятии моратория вызвал оживленную дискуссию глав парламентских фракций во время согласительного совета. Поддержать инициативу пришел на заседание премьер-министр Алексей Гончарук. Зато оппозиция утверждает - за снятие моратория ее депутаты не будут голосовать и точка!

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!