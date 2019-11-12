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12 ноября • обновлено в 18:07
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Когда земля станет товаром?

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Ее не продают 18 лет.

Мораторий на продажу земли в Украине действует с начала нулевых. И с тех пор открыто землю не покупают и не продают. Впрочем, на самом деле рынок сельхозземли функционирует - в тени. Так, сейчас новое украинское правительство решило открыть земельные торги.

Проект закона о снятии моратория вызвал оживленную дискуссию глав парламентских фракций во время согласительного совета. Поддержать инициативу пришел на заседание премьер-министр Алексей Гончарук. Зато оппозиция утверждает - за снятие моратория ее депутаты не будут голосовать и точка!

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