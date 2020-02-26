Протесты врачей: медсестра, с поста которой они начались, о ситуации

Медсестра Нина Козловская в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Она прокомментировала протесты медиков, начались после ее публикации.

"Этот пост я написала, так сказать, от боли. Работаешь сутки через сутки, потому что медработников катастрофически не хватает, на полторы ставки должна работать. Вечером села, написала пост - сколько мы будем все это терпеть, сколько у нас такие низкие зарплаты будут, может пора выйти к власти и сказать? Так за двое суток пост набрал более 20 тыс. репосто, я поняла, что не одна такая. По всей Украине медсестры работают на минималку и не могут на нее выжить", - заявила медсестра.

"Я была под Офисом президента. У нас одна надежда, чтобы он обратил внимание на медицину. Если вследствие реформы медики останутя на минимальную зарплату или пол-оклада, в медицине работников не останется", - добавила она.

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