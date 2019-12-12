Пропагандисты "Звезды" похвастались приездом в Киев

Группа пропагандистов российского телеканала "Звезда", который освещает оккупацию Донбасса, приехала в Киев.

Соответствующее видео рупоры Кремля опубликовали на своем сайте, отметив, что своим визитом ответили на приглашение президента Украины Владимира Зеленского, озвученное на "нормандском саммите".

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