Главная Новости
12 декабря • обновлено в 09:53
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Пропагандисты "Звезды" похвастались приездом в Киев

44
Читать материал на украинском

Группа пропагандистов российского телеканала "Звезда", который освещает оккупацию Донбасса, приехала в Киев.

Соответствующее видео рупоры Кремля опубликовали на своем сайте, отметив, что своим визитом ответили на приглашение президента Украины Владимира Зеленского, озвученное на "нормандском саммите".

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости