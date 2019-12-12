Пропагандисты "Звезды" похвастались приездом в Киев
Группа пропагандистов российского телеканала "Звезда", который освещает оккупацию Донбасса, приехала в Киев.
Соответствующее видео рупоры Кремля опубликовали на своем сайте, отметив, что своим визитом ответили на приглашение президента Украины Владимира Зеленского, озвученное на "нормандском саммите".
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
0
0
0
0
0
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы