Пропагандист Путина заговорил об УНР со столицей в Донецке 69

Кремлевский пропагандист, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров заявил, что Украина должна превратиться в УНР, в которую войдут только южные и восточные области.

По его словам, это якобы произойдет из-за того, что указанные регионы не имеют ничего общего с западной частью страны. Бредовой идеей рупор Кремля поделился в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся