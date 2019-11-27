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29 ноября • обновлено в 11:47
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"Проклятый перекресток" под Киевом: сколько нужно жертв, чтобы власть приняла меры

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"Проклятый перекресток" - так называют этот участок под Киевом. Именно здесь произошло ужасное ДТП с детским омбудсменом Николаем Кулебой

Пострадали четыре человека, в том числе дети омбудсмена.

В 2019 году на "проклятом перекрестке" Чабаны - Гатное произошло около 50 ужасных ДТП!

Из-за увеличения трафика и огромных заторов водители нарушают ПДД. Ситуацию могут исправить двухуровневые развязки, однако строительство до сих пор не началось.

Сколько нужно жертв, чтобы власть наконец приняла меры?

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Темы
ДТП с Кулебой VIP-ДТП ДТП в Киеве
Персона
Николай Кулеба
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Петров Сергей
Петров Сергей
Да, опасный перекресток. Но, в случае с Кулебой - это умышленное нарушение ПДД.
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