Производство по Порошенко в ГБР: эксперт о перспективах

Основатель ОО Statewatch Александр Леменов в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Он прокомментировал перспективы производств по Порошенко в ГБР.

"Нас точно нельзя отнести к сторонникам бывшего президента Украины, потому что последние четыре года мы его нещадно критиковали и было за что. Но по тем кейсам, которые есть в ГБР, аргументы там - это просто политический мусор. Их просто можно выбросить и забыть о них. А по тем кейсам, где действительно есть возможность привлечения господина Порошенко к ответственности, ничего нет", - заявил Леменов.

Он отметил, что, по его информации, в ГБР сейчас находится 16 производств по господину Порошенко.

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