Программа ''Острый вопрос''. Восьмидесятый гость — Санта-Клаус ч.1
Программа-допрос "Острый вопрос", в которой вопросы гостям задают в прямом эфире зрители ObozTV и читатели сайта OBOZREVATEL.
Ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора вопросов.
Сегодня на "допросе" ObozTV — Санта-Клаус
Продолжение программы ''Острый вопрос''. Восьмидесятый гость — Санта-Клаус | ч.2
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