Программа ''Острый вопрос''. Сорок девятый гость — Юрий Фалеса ч.1

Программа ''Острый вопрос''. Сорок девятый гость — Юрий Фалеса ч.198 Читать материал на украинском
Программа-допрос "Острый вопрос", в которой вопросы гостям задают в прямом эфире зрители программы и читатели сайта OBOZREVATEL.
Ведущий программы Денис Похила выступает в роли модератора вопросов.
Сегодня на "допросе" – музыкальный продюссер Юрий Фалеса.
Продолжение программы ''Острый вопрос''. Сорок девятый гость — Юрий Фалеса | ч.2
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