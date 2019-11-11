Программа ''Острый вопрос''. Шестьдесят девятый гость — Сергей Куницын ч.1

Программа-допрос "Острый вопрос", в которой вопросы гостям задают в прямом эфире зрители ObozTV и читатели сайта OBOZREVATEL.

Ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора вопросов.

Сегодня на "допросе" ObozTV — экс-глава Совета министров АР Крым Сергей Куницын.

Продолжение программы ''Острый вопрос''. Шестьдесят девятый гость — Сергей Куницын | ч.2

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