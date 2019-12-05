Программа ''Острый вопрос''. Семьдесят шестой гость — Стелла Захарова ч.1
Программа-допрос "Острый вопрос", в которой вопросы гостям задают в прямом эфире зрители ObozTV и читатели сайта OBOZREVATEL.
Ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора вопросов.
Сегодня на "допросе" ObozTV — украинская гимнастка, олимпийская чемпионка Стелла Захарова
Продолжение программы ''Острый вопрос''. Семьдесят шестой гость — Стелла Захарова | ч.2
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