Программа ''Острый вопрос''. Семьдесят седьмой гость — Владимир Бебешко ч.2

Программа-допрос "Острый вопрос", в которой вопросы гостям задают в прямом эфире зрители ObozTV и читатели сайта OBOZREVATEL.

Ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора вопросов.

Сегодня на "допросе" ObozTV — украинский звукорежиссер и музыкальный продюсер Владимир Бебешко

Начало программы ''Острый вопрос''. Семьдесят седьмой гость — Владимир Бебешко | ч.1

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!