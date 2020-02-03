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3 февраля • обновлено в 20:43
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Программа ''Острый вопрос''. Девяносто первый гость — Татьяна Попова ч.1

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Программа-допрос "Острый вопрос", в которой вопросы гостям задают в прямом эфире зрители ObozTV и читатели сайта OBOZREVATEL.

Ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора вопросов.

Сегодня на "допросе" ObozTV — заместитель Министра информационной политики Украины (2015-2016 гг.) Татьяна Попова

Продолжение программы ''Острый вопрос''. Девяносто первый гость — Татьяна Попова | ч.2

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Темы
Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Гостре Питання
Персона
Татьяна Попова (политик)
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