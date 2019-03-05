МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
МедОбозГлавная

Программа ''Острый вопрос''. Четвертая гостья – Ольга Богомолец | ч.2

266Читать материал на украинском

Программа-допрос "Острый вопрос", в которой вопросы гостям задают в прямом эфире зрители программы и читатели сайта OBOZREVATEL.

Ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора вопросов. Сегодня на "допросе" – народный депутат Украины Ольга Богомолец.

Начало программы ''Острый вопрос''. Четвертая гостья – Ольга Богомолец | ч.1

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Гостре Питання" на OBOZREVATEL.

Темы
Гостре ПитанняЭфиры Oboz TVПрямая трансляция
Персона
Ольга Богомолец

Новости

Все новости