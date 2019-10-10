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10 октября • обновлено в 21:15
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Программа ''Острый вопрос''. Шестьдесят первый гость — Иванна Климпуш-Цинцадзе ч.1

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Программа-допрос "Острый вопрос", в которой вопросы гостям задают в прямом эфире зрители ObozTV и читатели сайта OBOZREVATEL.

Ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора вопросов.

Сегодня на "допросе" ObozTV — народный депутат Украины IХ созыва, глава комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Продолжение программы ''Острый вопрос''. Шестьдесят первый гость — Иванна Климпуш-Цинцадзе | ч.2

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Темы
Гостре Питання Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Иванна Климпуш-Цинцадзе
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