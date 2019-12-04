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4 декабря • обновлено в 19:25
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Пристайко поставил на место Макрона: скандальные заявления украинского министра

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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Россия занимается терроризмом на государственном уровне.

Таким образом он ответил на конференции NATO Engages в Лондоне во вторник, 3 декабря, на высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о том, что не Россия, а терроризм является самой большой угрозой НАТО, передает "Интерфакс-Украина".

"Террорист это тот, кто использует насилие для достижения политического чего-то. Как вы можете сказать, что Россия не делает того же? Она убивает людей в Украине, грозит биологического и химического оружия в Европе. Для чего? Просто для того, чтобы потратить какие-то ресурсы, чтобы уменьшить количество химического оружия? Нет. Они пытаются достичь каких-то политических целей. Это терроризм на очень высоком государственном уровне", – заявил Пристайко.

Напомним, Макрон ранее призвал более тесно сотрудничать с Россией. "Является ли Россия нашим врагом? Я так не считаю", – заявил он после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Париже, добавив, что общим врагом Альянса является "терроризм".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пристайко заявил, что нерешительность НАТО во время Бухарестского саммита в 2008 году позволила России развязать войны в Грузии и Украине.

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Ш. Олег
Ш. Олег
Пристайко в ударе. Хлебнув самогона, на подиум НАТО вскарабкался он и жёстко поставил на место Макрона… Как жаль, что об этом не знает Макрон. :)
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