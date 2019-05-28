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Прилепин раскрыл суть "братства" России

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Российский писатель Захар Прилепин, который воевал в рядах террористов "ДНР", признался, что россияне считают украинцев неполноценными людьми.

Вместе с тем, он обвинил своих соотечественников в то, что такое поведение мешает ментальному завоеванию Украины страной-агрессором. Об этом он рассказал во время встречи с читателями в МХАТ, запись которой опубликована на его YouTube-канале.

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