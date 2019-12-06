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6 декабря • обновлено в 22:58
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Глава Минздрава отреагировала на порно-скандал в Одессе

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Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая отреагировала на скандал в Одессе, где в гинекологическом кабинете пациенток снимали скрытой камерой и выкладывали видео на порносайты.

В ближайшее время Минздрав запретит устанавливать камеры видеонаблюдения в медицинских кабинетах, пишут "Факты".

Новости
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Зоряна Скалецкая

Зоряна Скалецкая

censor.net.ua

По словам министра, на такие случаи власть будет обязательно реагировать, а видеокамеры не будут находиться в кабинетах, где врач оказывает услуги пациентам.

"Камеры могут быть лишь в реанимации, в отделениях, где находятся недоношенные дети, и в психиатрических больницах, где происходит принудительное лечение", – заявила министр.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Андрей Шорохов
Тема
Порноскандал в Одессе
Место
Украина Одесса
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