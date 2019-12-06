Глава Минздрава отреагировала на порно-скандал в Одессе

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая отреагировала на скандал в Одессе, где в гинекологическом кабинете пациенток снимали скрытой камерой и выкладывали видео на порносайты.
В ближайшее время Минздрав запретит устанавливать камеры видеонаблюдения в медицинских кабинетах, пишут "Факты".
Зоряна Скалецкая
censor.net.ua
По словам министра, на такие случаи власть будет обязательно реагировать, а видеокамеры не будут находиться в кабинетах, где врач оказывает услуги пациентам.
"Камеры могут быть лишь в реанимации, в отделениях, где находятся недоношенные дети, и в психиатрических больницах, где происходит принудительное лечение", – заявила министр.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
В Одесском онкодиспансере пациенток тайно снимали на видео для порносайтов. Скрытая камера была установлена в кабинете гинеколога.
В Одессе стало известно имя гинеколога, в кабинете которого была установлена скрытая камера, снимавшая пациенток для порносайтов. Врача высшей категории зовут Вячеслав Олегович Триполко
Видеосъемка гинекологических УЗИ, кадры которой выкладывались на порносайтах, была организована на сдаваемой в аренду территории Одесского областного онкологического диспансера. Об этом заявил главный врач диспансера Олег Лукьянчук.
Сам гинеколог считает, что его подставили и назвал себя "пешкой в чьей-то игре".
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Порноскандал в Одессе" на OBOZREVATEL.