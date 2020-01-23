ПОРЕБРИК: в РФ школьники затроллили Путина песней

В России ученики одной из школ встретили президента Владимира Путина песней со словами с двузначным подтекстом: "как хорошо, что ты кому-то нужен".

Это произошло во время его рабочего визита в городе Усмань Липецкой области, сообщила в Twitter "Лента.ру". Там также опубликовали видео выступления.

Отмечается, что Путин ознакомился с ходом строительства корпусов нового учебного заведения, где школьники исполнили ему композицию из петербургского мюзикла "Брысь!".

"Дети встретили Путина песней "Как хорошо, что ты кому-то нужен. Как хорошо, что ты с мечтою дружен". Ну и фоточку сделать не забыли, как же без этого", – говорится в посте.

При этом в комментариях под видео некоторые пользователи соцсети отметили, что в этом нет ничего странного. Другие же начали стебаться.

"А как же хит всех времен и народов "Владимир Путин молодец"?", "О Боже... запретить их", "А ведь смеялись с Северной Кореи", "И провожать нужно было с песней", "А что в этом собственно плохого и ужасного!?", "Детей все-таки жалко", "Что-то у преподавателей не очень радостные лица. А должны бы радоваться. Дед приехал", "Путлер в этот раз в пузико никого не поцеловал?" – комментируют пользователи соцсети.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время встречи с общественниками Липецка президент России Владимир Путин поделился советом о том, как нужно молиться Богу, и попал под волну насмешек.

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