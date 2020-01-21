ПОРЕБРИК: Путин готовится править Россией вечно

Президент России Владимир Путин спешно и в турборежиме начал операцию "преемник".

После резонансной отставки премьер-министра Дмитрия Медведева и назначения главой правительства налоговика Михаила Мишустина, он занялся Конституцией РФ.

Беглый анализ предложений главы Кремля показывает – власть в 2024 году поменяется лишь формально, а реально руководить процессами продолжит неизменный лидер страны-агрессора.

Как Путин обводит россиян вокруг пальца и продлит свое правление до самой смерти – разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

В России идет подготовка к формальной смене власти. Путин начал кампанию к выдвижению "преемника";

Уже публично опубликованы часть его изменений в Конституцию. Они во многом касаются сохранения власти нынешнего главы Кремля после 2024 года;

Эксперты прямо говорят – президент настроен стать неким неофициальным лидером страны до конца жизни. Формально же он получит какую-то должность в вертикале власти, но сможет прямо влиять на силовиков, внешнюю и внутреннюю политику.

Что предложил Путин

Владимир Путин выступил с 16 ежегодным посланием к Федеральному собранию. В 2020 году выступление главы страны-агрессора впервые транслировали на улицах (на крупнейших медиафасадах российской столицы), в метро и даже по радио в такси. То есть желание разнести основные тезисы у Кремля было просто колоссальным.

Многим это выступление запомнилась практически мгновенной отставкой премьер-министра Дмитрия Медведева, а также не менее быстрой заменой – Путин предложил на пост главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Но и это еще не все. Во время обращения с посланием глава Кремля анонсировал масштабные изменения в Конституцию.

Многие эксперты и политологи уже заявляют – это прямая попытка сохранить власть Путина после 2024 года. 20 января, через 5 дней после выступления, президент внес сразу несколько важных изменений.

Вот все самое главное:

Ограничение числа президентских сроков – не больше 2-х;

Запрещено избираться в президенты лицам, когда-либо имевшим гражданство другого государства или вид на жительство в другой стране, либо постоянно проживающим на территории России менее 25 лет подряд.

Чиновникам запрещено иметь вид на жительство в других странах;

Госдуме предлагается дать право утверждать премьер-министра, вице-премьеров и министров, а Совету Федерации – согласовывать кандидатуры руководителей силовых органов и прокуроров и снимать с должности по представлению президента судей;

Внесена норма, устанавливающая минимальный размер оплаты труда на уровне не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения по России, а также гарантии обязательной индексации пенсий, социальных выплат.

По всем этим нормам будет проведен всероссийский референдум. Но это отнюдь не все возможные изменения. В ближайшее время начнет работу некая экспертная группа, к слову в нее вошли и очень скандальные личности.

В список из 75 человек вошли скандальный украинофоб, который воевал против Украины на Донбасса Захар Прилепин, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда, Российский режиссер, директор концерна "Мосфильм" Карен Шахназаров, поддерживающий путинскую оккупационную политику.

Именно эти люди будут легитимизировать и другие предложения Путина, которые он высказал во время послания Федеральному собранию: превратить Государственный совет в Конституционный орган; изменить процедуру назначения силовиков (сейчас их назначает президент, а Путин предлагает это делать с согласия Совета Федерации); передача части президентских полномочий парламенту.

Почему это путь к узурпации?

Интересно, что в марте 2018 года в интервью американскому телеканалу NBC он рассказал, что никогда не нарушал Конституцию РФ, никогда не менял ее и в дальнейшем не намерен вносить в нее изменения. Спустя два года ситуация изменилась. Многие эксперты уверены, что Путин начал программу транзита власти.

"Это действительно масштабные правки текста за всю историю РФ. Но не путайте конституционную реформу и демократизацию – это слишком разные вещи в этом контексте. Операция "транзит" начинается", – считает юрист Александр Марусяк.

"Выяснилось, что Прилепин и клоуны должны были работать над поправками ровно одно заседание. И оно уже состоялось. Законопроект уже в Думе. Сейчас его проголосуют. А дальше ведь можно и не проводить "телефонного опроса" населения, а сначала распустить Думу и перейти к досрочным выборам. А уже потом проводить этот "телефонный опрос", – предположил политолог Александр Морозов.

Российский политолог Леонид Радзиховский считает, что главная цель изменений – усиление некоего нового органа, который получит власть в России после окончания работы нынешнего президента.

"Смысл этих "поправок" очевиден – перенос реальной власти от президента в Госсовет. При этом председатель Госсовета будет избираться Госдумой. Только так Путин сможет осуществить свой дьявольский план: уйдя с поста президента сохранить вечную и пожизненную власть", – говорит OBOZREVATEL Радзиховский.

Пока рейтинг, доверие и личный авторитет Путина высок, глава Кремля хочет продавить и закрепить Конституционную реформу. Ее задача – максимально ослабить следующего президента России. Сделать его ручным и неофициально подконтрольным как Госсовету, так и Государственной Думе.

При таком раскладе нынешний лидер будет руководить страной и отвечать за все аспекты политики. Логично предположить, что внешняя политика РФ в отношении Украины не особо изменится. Вопрос Донбасса и дальше будет под личным контролем Путина, а трагедия с аннексией Крыма не сдвинется с мертвой точки.

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