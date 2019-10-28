ПОРЕБРИК: Лукашенко раскритиковал размещение танков США в Литве

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил силовым ведомствам республики разработать ответные меры на размещение в Литве американских танков.

"Это, конечно, бронетанковый кулак, не надо преуменьшать значение. Но 30 танков и 30 бронемашин – это просто смешно против белорусской армии. Мы же, как я часто говорю, четыре модернизации своей армии провели, и мы прекрасно понимали, какие кулаки будут созданы у наших границ и с каким противником мы не дай Бог сможем столкнуться", - сказал он, передает БЕЛТА.

По словам президента, республика к этому готовилась, поэтому 30 танков просто смешно для армии.

"Мы даже никаких телодвижений можем не предпринимать, чтобы противостоять", - подчеркнул он.

Вместе с тем глава государства добавил, что вопрос в другом.

"Никогда еще так демонстративно к нашим границам из-за океана не перебрасывались войска. Никогда такого не было. По-моему, в Литве даже это впервые. Это прецедент. И это, во-первых. Во-вторых, естественно, на такие демонстрации мы просто вынуждены отвечать. При этом надо понимать, что мы не должны бряцать оружием. Мы миролюбивое государство, мы не хотим воевать", - заявил президент.

По словам секретаря Совета безопасности республики Станислава Зася, подразделения бронетанковой дивизии США находятся на литовском военном полигоне, который расположен в 15 километрах от границы с Беларусью.

Он уточнил, что в разработке ответных мер примут участие Госсекретариат и Минобороны Белоруссии. Их предложения будут представлены Лукашенко в начале следующей недели.

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