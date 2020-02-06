ПОРЕБРИК: главарь "ДНР" признался в обстрелах города Ясиноватая

В сети появилось видео, на котором главарь батальона "Восток" террористической "ДНР" Александр Ходаковский признался, что лично отдал приказ об артиллерийском обстреле города Ясиноватая.

Его опубликовал один из сепаратистских YouTube-каналов. На ролике боевик рассказывает, что решение о бомбежке утверждалось буквально "на коленке"

"Мы понимали значение для нас потери этого города. И, соответственно, быстро на коленке сверстали мероприятие, отработали. Тогда первый раз принимал решение об открытии огня артиллерийского по нашему собственному населенному пункту. Это тяжелое решение, драматичное. Но Господь управил, что мы вынуждены были задействовать БМ-21, РС, потому что у нас не было просто артиллерийских снарядов на тот момент. И мы вынуждены были накрыть центр города Ясиноватой", – рассказал террорист.

Кроме того, он цинично солгал, что при этом обстреле якобы пострадал только жилой фонд и никто из мирных жителей не погиб.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ходаковский утверждал, что обстрел Ясиноватой якобы был осуществлен для того, чтобы заставить воинов Вооруженных сил Украины отступить из населенного пункта. В результате преступления оккупантов погибло множество гражданских лиц.

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