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9 декабря • обновлено в 17:50
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Полякова и Каменских публично поцеловались

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Украинские певицы Настя Каменских и Оля Полякова страстно поцеловались во время второго прямого эфира десятого сезона "Х-фактор".

Фотография пикантного момента была опубликовала на странице в Instagram канала "СТБ".

Так, сообщается, что на шоу артистки пришли в платьях одинакового цвета – красного. Из-за этого многие зрители решили, что Каменских и Полякова не смогли договориться между собой из-за конкуренции. Ведь в сети уже давно поговаривают о соперничестве между двумя звездами.

Сами певицы объяснили, что такой выбор нарядов означает, что шоу будет страстным. И, чтобы развеять все подозрения о взаимной неприязни, Каменских и Полякова поцеловались.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 7 декабря на СТБ состоялся второй прямой эфир вокального шоу "Х-Фактор". Самые интересные подробности эфира можно посмотреть здесь.

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