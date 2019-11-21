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22 ноября • обновлено в 00:34
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Робот-полицейский

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В США в скором времени могут появится первые роботы-полицейские. Необычную разработку предложил местный инженер-энтузиаст Робен Брюер. Он создал прототип робота.

Робот-полицейский

Робот-полицейский

Скриншот с видео

Робот-полицейский

Робот-полицейский

Скриншот с видео

Механизм крепится к полицейскому автомобилю и позволяет дистанционно проверять и сканировать документы водителя. Робот подъезжает к машине нарушителя и запрашивает его документы, после чего сканирует их.

Робот-полицейский

Робот-полицейский

Скриншот с видео

Робот-полицейский

Робот-полицейский

Скриншот с видео

Таким образом это устройство может существенно снизить количество нападений на полицейских. Каждый год в США совершается более 4500 случаев нападения на полицейских.

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