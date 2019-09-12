Почему актерам отказывают на кастингах: режиссер Любомир Левицкий

Украинский кинорежиссер Любомир Левицкий заявил, что хорошее кино в Украине можно пересчитать по пальцам.

По его мнению, хорошее кино в Украине сняли только те люди, которые действительно им горели. Левицкому нравятся фильмы, в которых есть новые актеры, поэтому он пытается привлекать новых людей в проекты, которые снимает сам.

Режиссер отметил, что актер - это самый зависимый человек во всем кинобизнесе, потому что, по его мнению, актер зависит от всех. Больше всего актер зависит от пожеланий режиссера и продюсеров, кроме того для успешной роли у актера должен совпасть талант, типаж, красивое лицо, которое привлекательно смотреться на постерах.

Левицкий заявил, что у очень многих людей, которые хотят стать актерами не хватает мотивации, чтобы пройти этот путь и стать успешными из-за того, что большинство "ломаются", когда получают отказы на пяти-шести кастингах. А им могли отказать не потому, что они плохо играют, а потому, что они просто могут не подходить на конкретную роль, добавил режиссер.

Он отметил, что актеру нужно, прежде всего, быть собой, быть яркой личностью, использовать социальные сети для того, чтобы максимально себя продавать и промоутировать.

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