Паника и агрессия всегда рядом с недоверием к власти и при отсутствии лидера
Полтавская и Тернопольская области. Рост агрессии. В одном случае к людям, приехавшим из Китая, в другом – к односельчанки, что вернулась из Италии в период карантина.
Могут народные бунты защитить от потенциальной угрозы? Является ли эта ненависть демонстрацией безысходности? Возможно, это просто недостаток информации? С нами на связи психолог Светлана Чунихина.
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