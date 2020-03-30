Паника и агрессия всегда рядом с недоверием к власти и при отсутствии лидера

Полтавская и Тернопольская области. Рост агрессии. В одном случае к людям, приехавшим из Китая, в другом – к односельчанки, что вернулась из Италии в период карантина.

Могут народные бунты защитить от потенциальной угрозы? Является ли эта ненависть демонстрацией безысходности? Возможно, это просто недостаток информации? С нами на связи психолог Светлана Чунихина.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!