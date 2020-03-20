Мамы на карантине: как совместить работу с детьми

Бизнес-вумен Наталья Красненкова и журналистка Татьяна Мокриди в эфире ObozTV рассказали, как украинские женщины совмещают работу, дом, детей и карантин.

Красненкова отметила, что "работа с детьми - большой стресс для всех нас".

"Когда я могу, я могу с ними поговорить или пошутить, но если занята, я говорю - извините. давай я в первом часу выйду на кухню и мы сможем нормально поговорить", - сказала она.

Мокриди считает, что одним из лучших занятий для детей на карантине, особенно маленьких, может стать творчество.

"Сейчас лучшее, чем можно заняться - готовиться например к Пасхе. Я заготовила деревянные заготовки "Христос воскрес", которые можно раскрашивать", - сказала она.

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