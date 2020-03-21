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21 марта • обновлено в 11:11
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Итоги дня. На карантине. День четвертый

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ObozTV в связи с карантином в Украине запускает уникальный эксперимент - выпуск итоговых новостей из дома. Впервые на украинском телевидении ведущий будет общаться с гостями, не выходя из квартиры.

Гости "Итогов дня на карантине" 20 марта:

  • народный депутат Украины Ярослав Юрчишин;

  • юрист, эксперт по трудовому праву Виталий Дудин;

  • астролог и нумеролог Лилия Романова;

  • психолог Оксана Зайцева;

  • семейный врач Вита Олещенко.

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