Итоги дня. На карантине. День четвертый

ObozTV в связи с карантином в Украине запускает уникальный эксперимент - выпуск итоговых новостей из дома. Впервые на украинском телевидении ведущий будет общаться с гостями, не выходя из квартиры.

Гости "Итогов дня на карантине" 20 марта:

народный депутат Украины Ярослав Юрчишин;

юрист, эксперт по трудовому праву Виталий Дудин;

астролог и нумеролог Лилия Романова;

психолог Оксана Зайцева;

семейный врач Вита Олещенко.

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