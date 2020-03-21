Итоги дня. На карантине. День четвертый
ObozTV в связи с карантином в Украине запускает уникальный эксперимент - выпуск итоговых новостей из дома. Впервые на украинском телевидении ведущий будет общаться с гостями, не выходя из квартиры.
Гости "Итогов дня на карантине" 20 марта:
народный депутат Украины Ярослав Юрчишин;
юрист, эксперт по трудовому праву Виталий Дудин;
астролог и нумеролог Лилия Романова;
психолог Оксана Зайцева;
семейный врач Вита Олещенко.
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