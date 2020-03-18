Бывший заместитель генерального прокурора Украины Виктор Чумак в эфире ObozTV прокомментировал назначение генпрокурором Ирины Венедиктовой.

По его словам, Венедиктову на новом месте будет ожидать более миллиона дел: "Если говорить о всех делах, где являются процессуальными руководителями прокуроры Офиса генерального прокурора, областных, городских прокуратур, дел точно под два миллиона".

Чумак отметил, что это фактически все дела уголовного характера, которые есть в стране.

"Не буду говорить о каких-то показателях, потому что прокуратура - это не хлебобулочный комбинат, где пекут дела, как пирожки. Я считаю, что любое дело, которое будет передаваться Офисом генпрокурора или прокуратурой в суд, должно быть абсолютно с доказательной базой", – заявил он.

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