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1 июля • обновлено в 20:36
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Підсумки дня. Середа, 1 липня

  • Обережно, двері зачиняються! | Столиця відсьогодні посилює карантині обмеження. Що зміниться для киян та гостей міста?

  • Посміхніться, вас знімають! | Міністерство внутрішніх справ України відзвітувало про місячну роботу камер відеофіксації.

  • Газ в один "клік". | В Україні значно спрощується процедура зміни постачальника блакитного палива для населення.

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Александр Мусиенко
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