Підсумки дня. Середа, 1 липня

Обережно, двері зачиняються! | Столиця відсьогодні посилює карантині обмеження. Що зміниться для киян та гостей міста?

Посміхніться, вас знімають! | Міністерство внутрішніх справ України відзвітувало про місячну роботу камер відеофіксації.