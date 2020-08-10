Підсумки дня. Понеділок, 10 серпня

Таксистів хочуть обкласти новим податком. За законопроектом Мінінфраструктури - кожен таксист щорічно буде змушений купувати ліцензію за 3600 грн, а за перевезення пасажирів без ліцензії - штраф 3400 грн.

Розібратися з проблемою пасажирів «поза касою» - це добре. Але за що ж топменеджмент Укрзалізниці отримує свою зарплату з багатьма нулями?

Вибори в Білорусі відбулися - перша заява Лукашенка, а його суперниця Тихановська не визнає результати голосування

Коронавірусна хроніка. Кабмін посилює контроль за дотриманням карантину а Єгипет запроваджує новації для туристів