Главная Новости
10 августа • обновлено в 19:19
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Підсумки дня. Понеділок, 10 серпня

  • Таксистів хочуть обкласти новим податком. За законопроектом Мінінфраструктури - кожен таксист щорічно буде змушений купувати ліцензію за 3600 грн, а за перевезення пасажирів без ліцензії - штраф 3400 грн.

  • Розібратися з проблемою пасажирів «поза касою» - це добре. Але за що ж топменеджмент Укрзалізниці отримує свою зарплату з багатьма нулями?

  • Вибори в Білорусі відбулися - перша заява Лукашенка, а його суперниця Тихановська не визнає результати голосування

  • Коронавірусна хроніка. Кабмін посилює контроль за дотриманням карантину а Єгипет запроваджує новації для туристів

  • Бейрут знову вибухнув. Цього разу протестами. Демонстранти намагалися захопити урядові будівлі

155
Читать материал на украинском

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Темы
Коронавирус Эфиры Oboz TV Обозреватель TV Итоги
Персоны
Владимир Омелян Анатолий Лебедько Максим Дереза Александр Лукашенко
Теги
Министерство инфраструктуры туризм
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Видео

Новости

Все новости