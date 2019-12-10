Певица Кристина Соловий посетила инфо-панк шоу "Бурчук LIVE"
Певица Кристина Соловий посетила инфо-панк шоу "Бурчук LIVE"
Она рассказала, что имеет фишку, которую прописывает в райдере.
"Я прошу, чтобы мне на стол в гримерке клали любимую книгу организатора", - призналась певица.
Она исполнила несколько своих песен вживую и рассказала о творческих планах на будущее.
"Святослав Вокарчук очень мало на меня повлиял. Он мой продюсер. Если бы я была тем артистом, на которого можно повлиять, вряд я была бы ему интересной", - заявила певица.
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