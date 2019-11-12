Певец Игорь Грохотский стал гостем инфо-панк шоу "Бурчук LIVE"

Певец Игорь Грохотський стал гостем инфо-панк шоу "Бурчук LIVE"

Он исполнил вживую несколько своих песен и рассказал зрителям ObozTV о своих творческих планах.

Самая популярная песня Игоря Грохоцкого набрала уже более 4 млн просмотров на Youtube, и она уже больше года находится в ротации большинства украинских радиостанций.

"Это моя первая серьезная песня. Но не я являюсь ее автором. У меня есть мои авторские песни. Которые я сегодня исполню, но начну именно с нее", - признался артист.

Он рассказал, что с самого детства у него был выбор или петь, или футбол, и он выбрал футбол, любил бегать с друзьями во дворе.

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