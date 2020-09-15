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Рада пустила на Донбасс следователей: Селезнев пояснил, что изменится

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Принятие закона Украины №3984, который разрешил допуск на Донбасс правоохранителей, не может существенно повлиять на ситуацию, уже сложившуюся в "серой зоне".

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал экс-начальник пресс-службы Генштаба ВСУ Владислав Селезнев. "Мне кажется, существенных изменений не произойдет, ведь правоохранительная система Украины работает, в том числе, и в так называемой серой зоне", – сказал он.

По словам эксперта, на участках разведения сил в районе ООС, которые оставили украинские военные, в частности, в районе Золотого или Станицы Луганской, украинские правоохранители продолжают выполнять свои задачи.

"Это и представители министерства внутренних дел, и Национальной гвардии, обеспечивающих правопорядок в этих районах", – сказал Селезнев.

Полную версию блиц-интервью с Владиславом Селезневым скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, во вторник, 15 сентября, Верховная Рада приняла за основу проект закона, который позволит допуск дознавателя, следователя и прокурора в зону проведения ООС на Донбассе.

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