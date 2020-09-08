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8 сентября • обновлено в 19:25
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В Киеве COVID-19 фиксируют в школах и детсадах ежедневно, но закрывать их не будут, – Рубан

1.6т
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Ежедневно в Киеве регистрируется 10-15 новых случаев заражения коронавирусом в детских садах и школах.

Но пока вопрос о закрытии на карантин дошкольных и школьных учреждений столицы не рассматривается. Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал начальник Главного Управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве Олег Рубан.

По его словам, показатели Киева по заболеваемости COVID-19 на сегодняшний день полностью соответствуют эпидемиологическим стандартам мегаполиса, для которого характерно большое количество населения и миграция.

Чиновник сообщил, что новые случаи заражения фиксируются и в детских коллективах, но в столице принимаются соответствующие профилактические меры для предупреждения распространения болезни.

В частности, речь идет о своевременном изолировании больных детей, а также контактных лиц, тестировании, дезифекции и прочем. "Если эти меры делать правильно и своевременно, мы преодолеем коронавирус и не попадем в оранжевую зону", – отметил Рубан.

Полную версию блиц-интервью с Олегом Рубаном скоро читайте на OBOZREVATEL .

Как писал OBOZREVATEL, Киев неизменно лидирует среди других городов Украины по показателям заболеваемости коронавирусом. Так, 7 сентября в столице было выявлено 235 новых больных. Всего в городе более 15,5 подтвержденных случаев заражения.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Итоги Новости Obozrevatel TV Коронавирус Прямая трансляция Карантин в Украине Эфиры Oboz TV
Персона
Олег Рубан
Место
Украина Киев
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