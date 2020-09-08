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8 сентября • обновлено в 19:25
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Жданов: у Путина есть конкретная цель срыва перемирия на Донбассе, Украина себя подставила

  • "Это перемирие было до начала политического сезона в Украине"

  • "Путин не для того войну начинал, чтобы так просто ее прекратить"

  • "Украина сама себя подставила, 6 лет это и делает, к сожалению"

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Срыв перемирия на Донбассе имеет прямую связь с началом политического сезона в Украине. Кремль будет давить на руководство страны.

В сложившейся ситуации украинская сторона не может возобновить боевые действия на востоке. В то же время РФ увеличит мощность обстрелов, чтобы нанести максимальные потери. Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал военный эксперт Олег Жданов.

С чем можно связывать это обострение на Донбассе? Ведь почти месяц не было серьезных инцидентов, но сейчас мы видим, что якобы происходит возврат к ситуации, которая была два месяца назад.

– Ничего неожиданного не произошло. Дело в том, что и я, и некоторые эксперты говорили, что это перемирие – до начала политического сезона в Украине. Как только начнется политический сезон, перемирие будет сорвано любым способом для того, чтобы возобновить боевые действия.

Это единственный рычаг, с помощью которого Российская Федерация на сегодняшний день может давить на политическое руководство Украины.

То есть это обострение происходит, в первую очередь, потому, что депутаты вернулись к работе? Надо связывать давление России на парламент Украины с тем, что необходимо продвигать определенные решения?

– Совершенно верно. В августе, когда все были на каникулах, не имело никакого смысла вести обстрелы. А сегодня каждая потеря, каждый убитый боец – это давление.

Давайте поговорим об этих решениях подробнее. В конце лета начали вспоминать об особом статусе, о формуле Штайнмайера, о воде в Крым. По Донбассу – на какие шаги Кремль будет подталкивать Киев посредством обострения?

– Здесь не надо никуда ходить и никого спрашивать. Господин Козак, представитель Российской Федерации по Украине, сказал четко и ясно – они ожидают от нас изменений в Конституцию, где будут прописаны все требования, которые они озвучивали – особый статус Донбасса, право вето на внешнеполитические и внутриполитические решения, амнистия и так далее. Если я не ошибаюсь, он все это четко объяснил в начале этого перемирия.

"Это перемирие было до начала политического сезона в Украине"

"Это перемирие было до начала политического сезона в Украине"

Поэтому через обострение будут пытаться продавить через парламент изменения в Конституцию? Но сейчас народные избранники говорят, что ни в коем случае за это не будут голосовать. Тогда как Россия может усилить свое давление на Украину?

– Они давят на политическое руководство...

Путин не для того начинал войну, чтобы так просто ее прекратить. Поэтому она и продолжается.

Можно ли связывать обострение на Донбассе с тем, что этим летом Крым испытывал недостаток воды. Там даже перешли к почасовому снабжению.

– Я бы вообще этот вопрос не связывал с ситуацией на Донбассе. Дело в том, что Российская Федерация прекрасно существует в Крыму седьмой год и никакой воды в любые засушливые годы им не требовалось.

Россия на сегодняшний день не собирается восстанавливать сельское хозяйство. На остальные потребности для населения и для военных хватает. Предприятия их не интересуют. Они развивают инфраструктуру и так далее.

Если бы им была нужна вода, поверьте, они бы решали этот вопрос летом 2014 года, когда была возможность взять Мариуполь, пойти на Мелитополь и так далее.

Пробить этот коридор по суше?

– Да. У них, скорее всего, не хватило сил, или не стоял такой политический вопрос относительно воды. 6 лет они терпели, а тут...

Кстати, люди в Крыму всегда были в условиях, когда вода поставлялась по графику. Последние годы ее пытались давать круглосуточно.

То есть вопрос поставки днепровской воды в Крым сейчас для Кремля не актуален?

– Нет. Почему-то этот вопрос больше всего поднимают наши политики и манипулируют обществом этим вопросом.

"Путин не для того войну начинал, чтобы так просто ее прекратить"

"Путин не для того войну начинал, чтобы так просто ее прекратить"

В заключение – чего ждать на Донбассе осенью? Ведь политический сезон в разгаре, чуть меньше 2 месяцев остается до выборов – если они состоятся, если в некоторых регионах их не будут переносить.

– Я думаю, на Донбассе будет происходить усиление конфронтации и увеличение мощности обстрелов с целью нанести нам максимальные потери. Другого выхода я не вижу.

И что тогда делать украинской власти, Вооруженным силам? Напомню – очередные зоны разведения, зоны разминирования согласованы.

– Понимаете, мы не просто приняли решение о перемирии – мы сделали большой политический шаг, который не имеет обратного действия. Мы объявили о всеобъемлющем прекращении огня.

На сегодняшний день мы не можем возобновить боевые действия. В срыве режима тишины нас будут обвинять, а их не будут. Потому что "той стороны" на сегодня не существует. Кто такая "та сторона" – никто не знает.

Кстати, Российская Федерация подчеркнула, что они не являются стороной конфликта – это первое. И второе – что они не берут на себя обязательства по выполнению договоренностей "той стороной".

С "той стороной" мы не заключаем прямых договоренностей. Тогда с кем мы договорились, о чем договорились и кто ответственен за выполнение?

Поэтому они могут начать обстрелы в любой момент и любой мощности.

Получается, мы сами с собой договорились, сами себя подставили?

– Да. Мы 6 лет это и делаем, к сожалению.

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Автор
Вадим Колодийчук Вадим Колодийчук
Темы
Итоги Новости Obozrevatel TV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Перемирие на Донбассе Аннексия Крыма
Персоны
Олег Жданов Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса Крым без воды
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