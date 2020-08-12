Киев может перейти границу желтой зоны по показателям COVID-19 – советник Кличко

По показателям заболеваемости коронавирусом по состоянию на понедельник, 17 августа, город Киев может попасть в желтую или оранжевую зону.

Такой прогноз в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал советник киевского городского головы, секретарь штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко. "Сейчас о красной зоне точно не говорим. На понедельник я не ожидаю даже оранжевую зону. Скорее всего, худший вариант – это желтая", - сказал он.

Как пояснил Бондаренко, по состоянию на утро 12 августа показатель загруженности коек в медицинских учреждениях столицы превысил 50%. Решение о переходе в следующую зону приниматься в случае, если показатель будет сохраняться в течение 5 дней подряд. "Но на сегодня говорить об этом рано. Мы имеем только первый день превышения показателей", - отметил советник мэра.

По его словам, если Киев попадет в оранжевую зону, будут введены ограничения по массовым мероприятиям – будет допускаться 1 человек на 10 квадратных метров. Кроме того, хостелы и другие объекты размещения будут работать с неполной загрузкой. "Могут быть ограничения относительно определенных видов хозяйственной деятельности, которые предусматривают массовый прием посетителей, в частности, это торговая и ресторанная деятельность", - пояснил Бондаренко.

Если столица попадает в желтую зону, будут действовать только ограничения по количеству участников массовых мероприятий - 1 человек на 10 квадратных метров. Работа общественного транспорта, в частности, метро, будет ограничиваться только в случае попадания Киева в красную зону, отметил советник городского головы.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве количество зараженных коронавирусом выросло на 182 человека за прошедшие сутки. По состоянию на 12 августа в столице уже 9869 случаев COVID-19.

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