Путин заморозил создание ударной группировки против Украины, – Жданов

Создание двух военных баз в Белгородской области России практически заморожено с 2017 года.

Если эти базы будут полностью сформированы, их можно будет рассматривать как потенциальную ударную группировку у границ Украины. Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал военный эксперт Олег Жданов.

"Накапливания техники и вооружения на них нет. 20-я полевая армия, которая должна дислоцироваться на основе этих баз, сформирована только на уровне оперативного штаба. Есть несколько сотен офицеров штаба армии, в их распоряжении всего одна танковая бригада численностью до 4 тысяч человек", – сообщил он.

По словам эксперта, работы по формированию баз были практически заморожены в 2017 году, когда началось формирование Росгвардии.

В то же время Жданов подчеркнул: если базы будут созданы, Украине придется учитывать этот факт при планировании оборонных операций и повышать обороноспособность страны.

Эксперт также обратил внимание на то, что группировка войск РФ, расположенная у границ Украины по периметру порядка 3,5 тысячи километров со стороны Беларуси, Приднестровья и Крыма, насчитывает около 85 тысяч военнослужащих и не увеличивалась с 2015 года.

Как писал OBOZREVATEL, в НАТО высказали обеспокоенность строительством военной базы России у границ Украины. Самолеты Ил-76 ВКС России перебросили личный состав и военную технику разведывательных подразделений из Тверской области на аэродромы в Краснодарском крае и Ростовской области, которая граничит с Украиной.

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