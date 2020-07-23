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23 июля • обновлено в 20:05
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Новые правила голосования на местных выборах: пояснения Айвазовской

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Местные выборы 25 октября пройдут с многочисленными новыми правилами и нововведениями.

Насколько сложными они могут быть для украинцев?

Чем процедура голосования в этом случае будет отличаться от предыдущих выборов?

Как не испортить бюллетень?

На эти вопросы ответила председатель правления общественной сети "Опора" Ольга Айвазовская.

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Темы
Итоги Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Местные выборы в Украине 2020
Персона
Ольга Айвазовская
Место
Украина
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